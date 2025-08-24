Une maison totalement sinistrée, sans faire de blessés, lors d’un incendie à Laeken

Une maison a été complètement sinistrée samedi en fin d’après-midi lors d’un incendie boulevard Émile Bockstael à Laeken, rapportent les pompiers de Bruxelles. Le feu a pris vers 17h35 dans les étages supérieurs et les combles d’un immeuble de trois niveaux. Les services médicaux 112 et la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles ont également été mobilisés.

“À notre arrivée, les habitants étaient déjà sains et saufs. L’incendie a nécessité des attaques simultanées via une auto-échelle et au moyen d’une lance basse pression déployée à l’intérieur“, explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Un périmètre de sécurité a été établi et la propagation aux habitations voisines a pu être évitée grâce à l’intervention rapide des secours. Les habitants, membres d’une même famille, ont été pris en charge par les services communaux et la police.

Les opérations de déblai se poursuivent. La toiture doit être partiellement démontée pour alléger une structure fragilisée et l’évacuation des gravats se fait à l’aide d’une grue équipée de “bigbags”. Sibelga a procédé à la coupure des impétrants.

Par ailleurs, la circulation des bus De Lijn a été interrompue. Lors d’une manœuvre, le réservoir de carburant d’un bus a été endommagé, provoquant une fuite et une traînée d’hydrocarbures sur plusieurs centaines de mètres. Deux camions-citernes équipés de rampes de nettoyage ainsi qu’un véhicule multi-services sont mobilisés pour nettoyer la chaussée rendue glissante. Aucune victime n’a été signalée.

Belga – Photo : pompiers de Bruxelles