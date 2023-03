“Une lasagne de plus en plus indigeste” : des directions dénoncent les réformes du Pacte d’excellence

Plusieurs directions ont adressé une lettre ouverte, dénonçant les réformes liées au Pacte d’excellence, à la ministre de l’Éducation.

C’est un courrier au ton amer que la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a reçu sur son bureau, ce lundi : plusieurs directions d’écoles fondamentales libres lui ont adressé une lettre ouverte, dénonçant les réformes liées au Pacte d’excellence, rapporte Le Soir qui a reçu copie de la missive. Dans cette lettre, les directions dénoncent, plus que le Pacte en lui-même (qu’ils ne remettent pas en question), un manque de concertation avec elles, au-delà des dialogues avec les syndicats ou les pouvoirs organisateurs.

Il s’agit d’une “lasagne de plus en plus indigeste, sans la moindre structure, sans le moindre liant“, dénoncent les six directions qui signent la lettre, et qui expliquent représenter 840 de leurs collègues. Interrogée par nos confrères, Caroline Désir a défendu son plan de réformes, et indique que “si on lance autant de réformes de front, ce n’est pas pour embêter les acteurs de terrain, c’est parce qu’on mène un chantier systémique“.

■ Les explications d’Arnaud Bruckner dans Le 12h30