Une future facture énergétique bien haute pour les universités

Avec la hausse du prix de l’énergie, le budget des universités n’est pas épargné. Malgré des aides anticipées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les universités vont devoir imposer des mesures.

Selon le recteur de l’université Saint-Louis, Pierre Jadoul, “Compte tenu des contrats qui sont en cours en termes d’approvisionnement énergétique, on parle d’un montant de l’ordre de 4 à 500.000 euros“. Mais pour d’autres plus grandes universités, la facture risque d’être bien plus salée. Du côté de l’UCLouvain, on parle plus d’un surcoût de 8,4 millions d’euros en 2023 et de 6 millions pour l’ULB.

Ainsi, afin de limiter les surcoûts, les universités ont mis en place certaines mesures, comme diminuer le chauffage dans les auditoires à 19° degrés. D’ailleurs, une fermeture anticipée le soir des universités est en discussion également.

Alors, du côté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis juin, 19,5 millions d’euros ont été débloqués. Environ 15,5 millions au niveau des aides directes et 4 millions sont en veille. L’objectif est de pouvoir “maintenir l’activité dans nos établissements“.

► Des interviews de Pierre Jadoul (recteur de l’université Saint-Louis) et Valérie Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur (MR) par Camille Paillaud