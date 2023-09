Une fresque bruxelloise dévoilée… à Madrid: voici le programme des Brussels Days en Espagne

Comme chaque année, des personnalités du monde politique, des entreprises de la culture se rendent à l’étranger pour valoriser les atouts de Bruxelles. Cette année, ils sont à Madrid et Barcelone pour ces Brussels Days.

Les Madrilènes peuvent admirer une fresque signé Jaune. L’artiste de chez nous y a représenté les rues typiquement bruxelloises, mais aux couleurs espagnoles. On peut notamment y voir les ouvriers de Bruxelles Propreté, sa spécialité.

Cette fresque est à l’image de tout ce qui sera organisé durant ces Brussels Days : des échanges culturels, économiques et sociaux.

Le ministre-président de la Région bruxelloise est sur place. Il justifie ce voyage en Espagne : “L’objectif est toujours le même, où qu’on aille dans le monde. C’est de placer Bruxelles au cœur d’autres villes, dans d’autres pays et d’y amener nos artistes et nos créateurs. On fait aussi de l’économie, on va ouvrir une Brussels House, ici. On place aussi nos entreprises pour qu’elles se fassent connaître et trouvent des débouchés ici et maintenant“.

Photo : BX1

■ Reportage de Cyprien Houdmont à Madrid