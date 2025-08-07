Passer la navigation
Une expulsion suspendue à Schaerbeek après une mobilisation citoyenne

Habitants, voisins et militants de l’avenue Sleeckx à Schaerbeek se sont rassemblés devant le numéro 74 pour tenter d’empêcher l’intervention.

Une expulsion a été suspendue ce jeudi matin avenue Sleeckx à Schaerbeek, où un groupe de personnes en situation de précarité administrative occupe depuis près de dix mois une maison vide depuis plus de six ans. L’expulsion, signifiée pour ce 7 août, a été avortée après une mobilisation citoyenne. Mais elle n’est, selon les autorités que reportée.

Dès 07h, habitants, voisins et militants se sont rassemblés devant le numéro 74 pour tenter d’empêcher l’intervention. Vers 09h, un huissier de justice est arrivé, accompagné d’un serrurier, de déménageurs et de la police. Constatant la présence d’une trentaine de personnes, ils ont décidé de rebrousser chemin après un échange pacifique avec les manifestants. Ces derniers étaient seulement armés de messages de soutien sur des feuilles et de casseroles pour faire du bruit. Les discussions n’ont duré que quelques minutes.

“On peut revenir n’importe quand”

“Il n’y aura pas d’expulsion aujourd’hui, mais on peut revenir n’importe quand”, a indiqué la police. Les occupants et leurs soutiens se disent soulagés, tout en restant prudents.

“Cette maison est occupée depuis une dizaine de mois par un groupe de personnes, dont des sans-papiers, dont des réfugiés palestiniens, qui ont décidé de l’occuper car elle était vide depuis plus de 6 ans”, témoigne Claire, une voisine. “L’expulsion devait avoir lieu aujourd’hui. Au vu de la mobilisation, nous avons obtenu un petit délai.” Le collectif mobilisé entend désormais ester en justice de paix pour tenter de convaincre la propriétaire d’entamer une négociation. “Elle ne veut pas discuter. Pourtant, une convention d’occupation temporaire permettrait une solution gagnant-gagnant”, plaident les militants.

Belga – Photo : Belga

07 août 2025 - 13h25
Modifié le 07 août 2025 - 15h47
 

