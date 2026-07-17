Une explosion suivie d’un incendie à Forest dans la nuit de jeudi à vendredi

Les Forestois ont été réveillés par une explosion survenue vers 2h08 dans la nuit de jeudi à vendredi. La détonation s’est produite devant un immeuble situé sur l’avenue du Globe 4.

“C’était un bruit de bonbonnes de gaz ou de pétards. C’est très inquiétant !”, témoigne un riverain.

Des équipes des pompiers et de la police se sont rapidement rendues sur place. “Il y a eu un léger dégagement de fumée, mais pas d’incendie”, précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

La porte d’entrée de l’immeuble a été endommagée, au niveau de la partie vitrée. Aucun blessé n’est à déplorer.

Selon Sousou Rhizlane, attachée de presse de la zone de police Midi, des résidus d’engins pyrotechniques auraient été retrouvés sur place. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l’explosion. Le parquet de Bruxelles communiquera plus d’informations lundi.

Belga