Une étude révèle le besoin d’une “antenne sociale” pour le secteur culturel à Bruxelles

Une étude, présentée mercredi par l’ASBL “Feed the culture”, pointe la nécessité de créer une “antenne sociale” en Région bruxelloise afin de soutenir les travailleurs culturels de façon efficace, centralisée et inclusive. Assurant depuis la pandémie de Covid-19 des distributions alimentaires auprès des travailleurs culturels, l’association appelle les autorités régionales à octroyer des soutiens financiers à cette solution “concrète et utile” – encore au stade de projet – que l’ASBL explique être prête à porter.

Feed the culture voit le jour en 2020 pour pallier l’absence d’un soutien “régulier, gratuit et sans conditions” de la part des pouvoirs publics à destination du secteur culturel et évènementiel bruxellois pendant la pandémie. Chaque semaine, l’association (désormais basée à Saint-Josse-ten-Noode) distribue des invendus alimentaires à près de 90 personnes, tous profils, statuts et disciplines confondus. Depuis 2020, environ 30.000 professionnels du secteur ont été aidés.

“Mais il est devenu évident qu’il fallait faire plus et mieux“, insiste l’association bruxelloise. Pointant les crises successives (Covid-19, guerre Ukraine, crise énergétique, absence de gouvernement bruxellois), la remise en cause du statut d’artiste par le gouvernement Arizona, ou encore l’augmentation du coût de la vie, “le secteur culturel est à genou”, affirme Feed the culture.

La culture semble être “le fusible superflu” censé sauter en cas de crise sanitaire, économique ou en cas de restrictions budgétaires, dénonce l’association, qui déplore l’étiquette de “non-essentiel” collée à la peau du secteur, en proie à une précarité grandissante.

Beaucoup de professionnels de la culture sont “en mode survie” et n’ont pas accès à “l’aide sociale de base“. Ils ne sont pas toujours rémunérés à juste titre, doivent cumuler plusieurs emplois (dont des jobs alimentaires), endosser de nombreuses casquettes (administration, communication, gestion financière, etc.) – cela, en plus de développer leur pratique artistique, stimuler leur réseau et se tenir au courant de l’offre culturelle.

“Le secteur est épuisé et démoralisé.” Face à ce constat, l’ASBL a lancé une étude pour évaluer l’action sociale existante destinée au secteur à Bruxelles, mais également pour réfléchir à une nouvelle solution.

Menée entre novembre 2024 et mars 2025 par la société Supper, l’étude se base notamment sur 38 entretiens menés avec des bénéficiaires et des institutions culturelles. Parmi les constats dressés, on note un système de soutien aux travailleurs culturels globalement peu performant, ne jouant pas son rôle de “filet de sécurité“.

L’étude met en lumière un décalage entre l’offre de soutien et les besoins effectifs des industries culturelles et créatives (ICC) (services fragmentés, manque d’adaptation aux spécificités territoriales et linguistiques, etc.), une prise en charge des ICC “morcelée et décourageante” (des processus longs et de nombreux services payants) ou encore l’absence de lieu physique incarné, renforçant l’isolement des ICC.

La mise en place d’une intervention “coordonnée, multilingue et accessible” est dès lors nécessaire pour améliorer les conditions de travail, renforcer le lien social et promouvoir l’inclusion dans le secteur culturel, suggère l’étude.

En réponse à ces constats, l’antenne sociale pensée par Feed the culture consisterait en un lieu physique couplé à une plateforme digitale multilingue, regroupant divers services d’action sociale: distribution alimentaire, aide à la santé mentale et face aux violences au travail, ou encore soutien administratif. Outre ce “bouquet de services”, l’antenne servirait également de “poteau indicateur” aux professionnels de la culture, afin de réorienter efficacement ces derniers vers les structures d’aide et d’accompagnement adéquates.

