Une étude pour mesurer les champs électromagnétiques bruxellois

Dès ce vendredi 15 octobre, 40 capteurs seront installés au sud de la capitale pour mesurer les ondes électromagnétiques. Les relevés seront accessibles aux citoyens et serviront dans le cadre d’une étude.

Ce sont les ondes émises par les téléphonies mobiles, de radiodiffusion et de télévision. Quentin Gontier, doctorant à l’école polytechnique de l’ULB, va étudier ces relevés pendant 4 ans. “Grâce à ces données, il sera possible de suivre l’évolution du champ électrique et même de l’anticiper. A terme, l’idée est en effet de développer un modèle mathématique capable de prédire les effets de tout changement dans le réseau.”

Le projet pilote financé par la Région bruxelloise via Innoviris et mené par l’Université libre de Bruxelles, l’UCLouvain et Bruxelles Environnement, avec la participation de l’Institut Mines-Télécom de Paris, vise à développer un modèle permettant de prédire l’exposition aux ondes. Un modèle particulièrement intéressant à l’heure où la 5G est amenée à se développer à Bruxelles.

Les citoyens pourront eux-mêmes consulter ces données sur le site www.ObservatoireDesOndes.com

■ Interview de Quentin Gontier, doctorant en polytechniques à l’ULB, par Vanessa Lhuillier

Photo: Belga