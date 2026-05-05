Une école d’Etterbeek évacuée pendant deux heures après une alerte à la bombe, finalement infondée

L’établissement, situé boulevard Louis Schmidt, a reçu un appel anonyme signalant une alerte à la bombe, et prévenant les forces de l’ordre. “Nos équipes sont intervenues, et ont fait évacuer l’école pendant environ deux heures, deux heures et demie”, a indiqué la police.

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Des chiens de la police fédérale ont également été déployés sur place afin d’inspecter les bâtiments. Aucune anomalie n’a été détectée lors des fouilles, permettant de lever l’alerte et aux élèves de réintégrer l’école en toute sécurité. “Tout est ensuite rentré dans l’ordre”, a confirmé la police.

Belga