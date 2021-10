Une dizaine de perquisitions à Bruxelles suite à une large affaire de trafic de drogues

Une dizaine de perquisitions menées par le parquet fédéral dans le cadre d’une opération d’envergure contre une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogues ont été réalisées ce mardi matin dans la capitale.

Selon Het Laatste Nieuws et la RTBF, ces perquisitions ont été réalisées ce mardi matin dès 5h00 du matin dans plusieurs habitations, notamment dans les communes de Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek et Uccle. Elles ont été menées sur base d’informations obtenues via l’opération Sky, une opération policière autour d’un trafic international de drogues via notamment des téléphones cryptés.

Le parquet fédéral confirme ces perquisitions, et indiquent qu’une perquisition a également eu lieu en Flandre et que d’autres ont eu lieu en Wallonie.

Des dizaines d’arrestations

L’enquête menée par le parquet fédéral a été lancée en mars 2021 autour du port d’Anvers et ses environs. L’affaire concerne un large trafic de cocaïne et d’autres stupéfiants provenant de Colombie, selon le parquet fédéral. Plus de 200 perquisitions et 50 arrestations ont été menées depuis lors. Et 17 tonnes de cocaïne a été saisi au port d’Anvers en début d’année.

L’opération de la police fédérale s’est poursuivie la semaine dernière dans la région liégeoise. Des dizaines de perquisitions ont mené à la saisie de plusieurs tonnes de drogue d’une valeur de près de 80 millions d’euros, d’articles de luxe, d’armes et de cash. 28 suspects ont également été arrêtés, après le démantèlement de plusieurs laboratoires chargés de produire et conditionner la drogue.

Suite à 13 nouvelles perquisitions dans la région anversoise, 10 personnes ont encore été arrêtées dans le cadre de cette enquête ce lundi, annonce encore HLN.

Une conférence de presse du parquet fédéral et de la police fédérale est prévue ce mardi à 16h30 pour faire le point sur cette opération de grande envergure.

Gr.I. – Photo : Belga/John Thys