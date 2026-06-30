Une cinquantaine d’associations lancent une pétition pour protéger le droit à l’avortement

‘ONG Médecins du Monde et une cinquantaine d’organisations ont lancé mardi une pétition citoyenne pour protéger l’avortement en Belgique et à l’international. Les associations appellent le gouvernement fédéral et les députés à garantir “un accès réel, sûr et universel à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)”.

Les différentes ONG jugent l’avant-projet présenté au début du mois par la ministre de la Justice, Annelies Verlinden comme un “affront”. “L’accès à l’avortement en Belgique reste un parcours de combattante pour beaucoup de personnes. La récente proposition de la ministre de la Justice est purement symbolique et politique, et ne résout en rien les entraves législatives et administratives qui limitent encore aujourd’hui l’accès à l’avortement dans notre pays”, a alerté Maud D’Huyvetter de Médecins du Monde.

Le projet présenté par la ministre CD&V prévoit une extension du délai légal de 12 à 14 semaines. Quant au délai de réflexion obligatoire, il serait réduit de six jours à 48 heures. L’opposition, mais aussi Vooruit dans la majorité, appelle à un allongement à 18 semaines, préconisé par les scientifiques, ainsi qu’à la fin du délai de réflexion obligatoire.

Le blocage, la semaine dernière, par la majorité d’un débat en commission Justice autour de deux propositions de loi des partis de l’opposition inquiète par ailleurs Médecins du Monde. “Nous refusons que nos corps deviennent le terrain de jeu de négociations politiques; l’accès à l’avortement ne se marchande pas”, insiste Maud D’Huyvetter.

L’ONG observe plus généralement des attaques régulières contre l’avortement, et plus largement l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, depuis plusieurs années sur la scène internationale. “Les restrictions d’accès à l’avortement n’empêchent pas les avortements; elles conduisent uniquement à ce que ces derniers soient pratiqués dans des conditions plus dangereuses”, rappelle Pilar Martinez, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde.

Belga