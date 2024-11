Une chance sur deux pour Nafissatou Thiam de décrocher un titre de meilleure athlète

La triple championne olympique de l’heptathlon figure en effet parmi les deux dernières finalistes à ce trophée qui sera remis le 1er décembre à Monaco par World Athletics.

Nafissatou Thiam a une chance sur deux de décrocher le titre d’athlète de l’année pour les épreuves techniques (concours). L’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, championne olympique à la hauteur, est sa dernière rivale, a annoncé lundi la fédération internationale d’athlétisme. Nafissatou Thiam est devenue aux Jeux Olympiques de Paris, cet été, la première heptathlonienne de l’histoire à remporter la médaille d’or à trois reprises, et ce consécutivement. Avant de se distinguer dans la capitale française, Thiam, 30 ans, avait également renouvelé son titre de championne d’Europe à Rome en juin.

Elle avait fait l’impasse sur les championnats du monde en salle de Glasgow, en mars, où Noor Vidts s’était imposée en pentathlon. Yaroslava Mahuchikh, 23 ans, est aussi championne du monde et détentrice du record du monde au saut en hauteur (2m10).

Tous les finalistes ont été désignés aussi dans les autres catégories. Pour les titres d’athlètes de l’année sur la piste, la sprinteuse de Sainte-Lucie, Julien Alfred, championne olympique du 100m et du monde en salle du 60m et l’Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique et détentrice du record du monde du 400m haies sont les dernières en lice côté féminin. Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, champion olympique sur 5.000m et détenteur du record du monde sur 3.000m, et le Botswanais Letsile Tebogo, en or à Paris sur 200m, sont les deux finalistes. Pour les épreuves techniques, chez les messieurs, le trophée ira soit au perchiste suédois, détenteur du record du monde et champion olymppique, Armand Duplantis ou au Grec Miltiadis Tentoglou, titré à la longueur à Paris.

La Keynane Ruth Chepngetich, lauréate du marathon de Chicago et détentrice du record du monde du marathon et la Néerlandaise Sifan Hassan, championne olympique du marathon, côté féminin, ainsi que l’Equatorien Brian Pintado, champion olympique du 20km marche et l’Ethiopien Tamirat Tola, champion olympique du marathon devant Bashir Abdi, côté masculin, sont les finalistes.

