Une caméra ANPR sur cinq hors service à Bruxelles

En Région bruxelloise, 91 caméras sur les 447 caméras de reconnaissance automatique de plaques (ANPR) ne sont pas opérationnelles, a indiqué mercredi le ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt (DéFI), en commission des Affaires économiques.

Ces caméras, installées principalement pour le contrôle de la zone de basses émissions (LEZ), servent aussi désormais aux enquêtes policières. Selon le ministre, les pannes sont dues à des problèmes techniques, des actes de vandalisme, des soucis de connectivité, des déplacements d’appareils en attente d’un permis d’urbanisme, ou encore à des défaillances électriques.

Le ministre reconnaît que la gestion fragmentée du réseau, partagée entre Paradigm et les administrations utilisatrices, a montré ses limites. Certaines décisions isolées ont pu provoquer des pannes généralisées ou des interruptions de transmission.

Pour remédier à la situation, une task force a été créée en octobre, afin de coordonner les interventions techniques et d’assurer une meilleure cohérence entre les différents acteurs.

La députée Clémentine Barzin (MR) a de son côté souligné que “le nombre élevé de caméras non opérationnelles pose problème” et a insisté sur la nécessité d’apporter “des réponses techniques” et d’améliorer “la connectivité entre toutes les caméras“.

Cette situation intervient alors que le ministre fédéral de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR) a annoncé la connexion des 450 caméras bruxelloises à une plateforme nationale, destinée à centraliser à terme l’exploitation des images sur l’ensemble du territoire belge.

Rédaction