Une Bruxelloise à la tête de Charleroi danse

Fabienne Aucant devient la nouvelle directrice générale et artistique de cette institution.

Nommée par le Conseil d’Administration le 22 juin dernier, Fabienne Aucant entrera en fonction le 1er octobre prochain. Elle remplacera Annie Bozzini qui est en place depuis 2017.

Corps et espaces dansants

C’est en présentant le projet “Corps et espaces dansants“ que Fabienne Aucant a réussi à convaincre le jury. La Bruxelloise aura pour mission de faire rayonner la danse à de nouveaux territoires humains et digitaux, de soutenir les artistes et impulser de nouveaux temps forts. La nouvelle directrice souhaite également développer un projet d’échanges artistiques intitulé “Nos futurs“ dans le contexte post-industriel du nord de l’Europe, marqué par la reconversion économique et la transition écologique.

Une décennie aux Halles de Schaerbeek avant de rejoindre Charleroi danse

Pour rappel, Fabienne Aucant a travaillé durant dix ans aux Halles de Schaerbeek (1998-2008) comme programmatrice de cycles de lectures et performances, de conférences et d’événements portant sur les questions d’engagement artistique et politique.

En 2009, Mme Aucant rejoint Charleroi danse pour la production et la diffusion de l’artiste Pierre Droulers, l’accompagnement de jeunes chorégraphes et le développement de projets artistiques à La Raffinerie. En 2021, elle conçoit, met en œuvre et coordonne le nouveau Master Danse de Charleroi danse.

Y. Mo. – Photo : Charleroi danse