Une ambition renforcée pour l’espace public dans le territoire du Canal

Le Gouvernement bruxellois a approuvé l’actualisation du Plan de qualité paysagère et urbanistique (BKP) pour l’espace public du territoire du Canal. L’amélioration de l’espace public dans cette zone est un objectif important pour la Région. Le plan a été lancé par Perspective en 2019 et a fait récemment l’objet d’une mise à jour. La nouvelle version met l’accent notamment sur le rapport à l’eau et la végétalisation des quais.

Le canal de Bruxelles traverse la Région du nord au sud et est l’un des paysages les plus ouverts de la ville. Il est caractérisé par une séquence d’espaces publics généralement très différents les uns des autres, ce qui rend la lecture d’ensemble compliquée alors qu’il remplit la fonction d’axe traversant. Au départ de ce constat, la Région a développé le Plan de qualité paysagère et urbanistique, qui a pour vocation de créer une nouvelle image cohérente axée autour des principes de verdurisation et de vivre-ensemble.

14.000 arbres plantés d’ici 2026

“Le Plan Canal nous donne de la motivation supplémentaire pour continuer à déminéraliser et végétaliser toute la zone du canal”, souligne Elke Van den Brandt, Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics. “Entre 2023 et 2026, 14 000 arbres et arbustes vont être plantés. La saison de plantation bat d’ailleurs actuellement son plein. Nous sommes par exemple occupés à végétaliser le boulevard du Neuvième de Ligne, le Quai de l’Industrie et ce sera également bientôt le tour de la Porte de Ninove. Plusieurs zones vont par ailleurs être complétement transformées afin de faire de la place pour la verdure et les modes actifs. Il s’agit des passerelles cyclables à Sainctelette et de Trooz, et du réaménagement de la place Sainctelette, du square Vandervelde et du pont Marchant”, énumère-t-elle.

Le BKP existe depuis 2019 et découle directement du Plan Canal qui vise à revaloriser ce territoire grâce à un meilleur mélange des fonctions urbaines. Le document actualisé formule des recommandations concrètes pour chaque sous-zone identifiée. Parmi elles : le site de Schaerbeek-Formation, les bassins Béco et Vergote, le quartier des Abattoirs ou encore les zones industrielles au nord ou au sud de la Région.

Une approche inédite qui a permise de suivre déjà plus de 100 projets

Une centrale de services et un comité de suivi ont été mis en place afin de suivre, dès les premières phases de projet, un maximum de développements, Concrètement, les porteurs de projets peuvent faire appel à une aide ponctuelle sur des sujets spécifiques fournie par un consortium d’experts. Cette approche inédite a déjà permis d’augmenter la cohérence des nouveaux projets entre eux et de gagner significativement du temps dans le développement et l’analyse des esquisses.

“La revalorisation du territoire du canal se fait à travers de multiples projets”, poursuit Antoine de Borman, Directeur général de perspective.brussels. “Le BKP a été et continue d’être le fil rouge pour l’aménagement des espaces publics sur cette zone. Avec l’actualisation du BKP, nous nous félicitons de pérenniser l’outil et de permettre à ce territoire du canal de poursuivre sa métamorphose”.

Depuis 2019, c’est une centaine de projets qui ont été suivis et accompagnés par l’équipe du BKP. Pour en nommer quelques-uns, il s’agit du réaménagement de la chaussée de Vilvoorde, des aménagements pour les passages cyclopiétons au droit du monument du Travail ou de la place Sainctelette, de la promenade le long du quai de Biestebroeck et de différentes visions générales pour le site du Ceria, le quartier Jules Ruhl, le parc de la Petite Senne ou Van Praet West.

Un plan évolutif et actualisé

Pour perpétuer la dynamique positive enclenchée dans le territoire du canal depuis maintenant presque dix ans, le plan doit réagir et s’adapter aux derniers développements et pratiques durables. La présente actualisation inclut des passages spécifiques sur le rapport à l’eau et aux berges verdurisées. Les lieux où un abaissement des quais est réalisable ont par exemple été identifiés. Aussi, une étude élargie sur la mise à ciel ouvert de la Senne est intégrée (autant dans les quartiers denses et habités que dans les zones industrielles). Au-delà des aspects purement d’aménagement, le BKP se penche sur des thématiques plus techniques comme une analyse de l’éclairage nocturne tout le long du canal.

“Dix ans après l’initiation de la nouvelle dynamique via le Plan Canal, nous souhaitons maintenant poursuivre l’approche inédite et particulièrement réussie du BKP afin de continuer à initier des projets ambitieux et nécessaires pour les Bruxellois”, souligne Rudi Vervoort, Ministre-Président bruxellois en charge du Développement territorial. “Le plan cherche à apporter des réponses aux enjeux importants et transversaux dans ce territoire dense et hétéroclite, en invitant les opérateurs publics et privés à développer des ambitions communes dans une cohérence paysagère et territoriale”, conclut-il.

Photo : Belga