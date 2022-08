Un week-end plus doux avant une nouvelle vague de chaleur

Les températures dépasseront à nouveau 30 degrés pendant la semaine.

Le temps sera d’abord ensoleillé ce samedi sur la majeure partie du territoire, avec parfois quelques voiles d’altitude. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront sur le nord du pays sauf à la côte où le temps restera ensoleillé. Les conditions resteront aussi plus ensoleillées au sud du sillon Sambre et Meuse, indique samedi l’Institut royal météorologique. En fin d’après­ midi et en soirée, les nuages cumuliformes se dissiperont et le temps deviendra alors ensoleillé partout. Les maxima seront de l’ordre de 18 ou 19 degrés en Haute Belgique, de 20 ou 21 degrés à la côte, et se situeront autour de 23 degrés dans le centre.

Le vent sera faible à modéré de nord à nord­ est; il sera généralement modéré à la côte et sur le relief de l’Ardenne.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux avec seulement quelques voiles d’altitude. Les minima se situeront entre 8 et 13 degrés, sous un vent généralement faible. A la mer ainsi que sur les hauteurs de l’Ardenne, le vent sera toujours plutôt modéré.

Dimanche, le temps sera sec et ensoleillé avec éventuellement quelques voiles de nuages élevés. Les maxima varieront de 20 degrés en haute Ardenne à 26 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera faible à généralement modéré.

Les jours suivants, ce temps ensoleillé persistera. Il fera graduellement plus chaud avec, à partir de mardi, des températures s’approchant puis dépassant les 30 degrés.

Belga, image Belga