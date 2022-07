“Un véritable ami ne vous laisse pas tomber” : une campagne sensibilise contre la conduite sous influence

11% des accidents avec des victimes sont liés à l’alcool et à la drogue. Bruxelles Mobilité lance une campagne de sensibilisation à ne pas laisser ses amis rentrer sous influence, en voiture, à vélo ou à trottinette.

Dans une courte vidéo, inspirée des films d’action des années 80-90, un homme dans un hélicoptère tient à bout de bras son amis prêt à tomber dans le vide : “Je ne te laisserai pas tomber” dit-il, ce à quoi son ami lui répond “T’inquiète, je gère !“. Cette situation, de nombreux jeunes l’ont vécue, en essayant de convaincre leurs amis de ne pas prendre le volant après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue. “Le message? Comme les super-héros dans les films d’action, les amis ne se laissent jamais tomber et prennent soin les uns des autres pendant une soirée!” explique Bruxelles mobilité.

Les jeunes visés par cette campagne

La campagne vise principalement les jeunes, car 27% des victimes de la route ont à Bruxelles entre 18 et 30 ans.

Bruxelles Mobilité conseille aux jeunes de s’organiser en début de soirée pour planifier, à l’avance, le retour en transport public ou en taxi, désigner un bob ou prévoir de passer la nuit sur place. L’agence bruxelloise précise que la trottinette électrique ou le vélo ne sont pas des bonnes solutions.

“Le risque d’accident grave augmente déjà à partir du premier verre d’alcool et est multiplié jusqu’à 200 lorsque l’on consomme beaucoup d’alcool ou lorsque l’on combine alcool et drogues“, explique Bruxelles Mobilité. Le nombre d’infractions liées à l’alcool ne fait pourtant qu’augmenter, et particulièrement lors de périodes festives.

Pour rappel, la tolérance zéro est appliquée, à Bruxelles, pour la conduite sous influence. Le permis de conduire est immédiatement retiré, et le contrevenant est convoqué devant le juge de police. Grâce à un test salivaire, les drogues peuvent être détectées, des heures ou des jours après leur consommation. Les jeunes conducteurs sont encore plus sévèrement punis, tout comme les récidivistes et pour les accidents impliquant des dommages physiques.

La Rédaction – Photo : Bruxelles Mobilité