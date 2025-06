Un suspect bruxellois appréhendé après l’incendie d’une villa à Chaumont-Gistoux

Un suspect bruxellois a été appréhendé après l’incendie d’une villa, survenu dimanche soir à Chaumont-Gistoux, a indiqué mardi après-midi le porte-parole du parquet du Brabant wallon.

Les pompiers sont intervenus, dimanche en début de soirée, pour éteindre un incendie d’habitation, le long de la chaussée de Huy, à Chaumont-Gistoux, en l’absence des occupants. Les dégâts sont importants et l’habitation n’est désormais plus habitable. Les policiers des Ardennes brabançonnes et de la zone de Wavre se sont également déployés sur les lieux. Le parquet a requis l’intervention d’un expert en incendie et celle de la police scientifique. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’origine du sinistre est a priori criminelle.

Un homme né en 1990, originaire de Woluwe-Saint-Lambert, a été interpellé et privé de liberté, dimanche peu avant 21h00. Il est soupçonné d’avoir bouté le feu à la villa.

Belga