Le MR a remis une note budgétaire aux chefs de groupe du Parlement, “décevante, pour ne pas dire consternante et incohérente”, réagit DéFI

Conformément à ce qu’il avait annoncé samedi dernier, le MR a remis jeudi une note budgétaire complémentaire dans le but de relancer le processus de formation d’un gouvernement à Bruxelles enlisé depuis un an.

“Le MR poursuit ses démarches de solution basées sur des notes concrètes, invitant les formations politiques concernées autour d’une déclaration de politique générale et dès aujourd’hui d’une note budgétaire”, a annoncé jeudi Clémentine Barzin, la cheffe du groupe MR, lors des échanges au Parlement régional à propos du nouveau projet d’octroi de douzièmes provisoires budgétaires à la Région-capitale.

En ligne de fond, a-t-elle précisé : la capacité de doter la Région d’une “trajectoire budgétaire pluriannuelle rigoureuse visant un retour à l’équilibre à l’horizon 2031, conformément à l’agenda fixé au niveau européen”. “Si nous voulons réduire le déficit au moins de 200 millions par an, en agissant avec détermination sur les dépenses, c’est pour poser les bases d’un retour à une gestion saine des deniers publics, indispensable à tout projet durable pour Bruxelles. À vous qui allez, peut-être, sans doute, user de phrases comme autant de distances, je ne pourrai que vous redire : montez à bord”, a-t-elle ajouté.

Dans cette note, que nous avons pu consulter, le déficit devra être structurellement limité à 1,2 milliard d’euros pour l’année 2025. Un effort de redressement des finances publiques sera ensuite engagé, avec une réduction structurelle d’au moins 200 millions d’euros par an, avec un double effort en 2026 pour ramener le déficit significativement en dessous du seuil du milliard d’euros dès 2026, limiter l’augmentation de la dette, puis poursuivre progressivement la trajectoire de redressement pour atteindre un déficit structurel inférieur à 400 millions d’euros en 2029.

“Sous réserve du respect des engagements du précédent gouvernement d’atteindre 1,2 milliard de déficit en 2026, cet objectif de 400 millions à l’horizon 2029 peut naturellement entrainer des variations des efforts annuels d’une année sur l’autre. Dans tous les cas, le budget 2026 devra être significativement en dessous du seuil d’un milliard d’euro de déficit“, ajoute le MR. L’objectif est ainsi de revenir à l’équilibre budgétaire à l’horizon 2031.

“La présente note doit être discutée avec le Ministre du budget sortant afin de pouvoir chiffrer les propositions d’économie et de s’assurer que l’addition de celles-ci corresponde à la trajectoire budgétaire proposée“, précise-t-il.

Parmi les mesures proposées : la prolongation du moratoire sur tous les nouveaux engagements de personnel, avec remplacement uniquement par mobilité interne; la réévaluation de la tarification de la STIB pour augmenter la part du coût couvert par le prix du ticket; la réévaluation de la fiscalité automobile, y compris sur les véhicules électriques et l’indexation des loyers de tous les logements sociaux

Les autres partis réagissent

Au cours des échanges, on a perçu les réticences de formations de gauche d’entrer dans un régime d’austérité. À entendre le socialiste Marc-Jean Ghyssels, il y a moyen de retrouver un équilibre budgétaire, moyennant une remise en ordre des comptes et budgets appelée de ses vœux par le PS à un horizon de dix ans, sans passer par une douloureuse cure d’austérité pour la population.

Françoise De Smedt (PTB) est allée un cran plus loin. Des services sociaux indispensables à la population sont déjà soumis au régime à travers la diminution linéaire en cours des subsides facultatifs. Il en résulte déjà des pertes d’emploi, voire la menace de fermetures d’associations, a-t-elle dit.

La présidente du parti, Sophie Rohonyi a vivement réagi à la note présentée par le MR. “Cette note est décevante, pour ne pas dire consternante, et incohérente”. Selon elle, la note budgétaire n’en est pas une. “Elle ne contient en effet aucun chiffre et n’offre donc aucune crédibilité quant aux économies potentiellement réalisées.”

Elle regrette que le MR s’en remette au ministre sortant du Budget pour “chiffre ses propositions d’économie et s’assurer que l’addition de celles-ci corresponde à la trajectoire budgétaire proposée”. “On est donc dans le flou le plus total. Ce n’est qu’une succession de “y a qu’à” et “on verra si ça suffit!” Bien loin des “ingénieurs” que le MR a pourtant tant vanté”, conclut-elle.

Rédaction avec Belga