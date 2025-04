Un service de train adapté durant deux week-ends entre Gand et Bruxelles

Durant les deux prochains week-ends, du 3 au 4 mai et du 10 au 11 mai, le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel fera des travaux sur la ligne entre Gand-St-Pierre et Sint-Katherina-Lombeek (Ternat). Un service adapté sera établi entre Gand et Bruxelles, indique Infrabel.

Infrabel travaille entre autres au renouvellement de l’étanchéité et des arches en maçonnerie du Warmoezeniersbrug entre Gand et Melle. Des travaux d’entretien et de renouvellement sont également en cours sur les voies, les aiguillages et les caténaires. Les services ferroviaires ne seront pas interrompus, mais les horaires de départ d’un certain nombre de trains seront modifiés ou le trajet sera raccourci.

Les trains IC entre Knokke, Bruxelles et Louvain circuleront uniquement entre Bruxelles-Midi et Louvain. Entre Knokke, Bruges et Bruxelles-Midi, les voyageurs devront prendre un autre train. Les trains S52 entre Gand-Saint-Pierre et Grammont circuleront uniquement entre Melle et Grammont. Entre Gand-Saint-Pierre et Melle, les voyageurs peuvent prendre un autre train.

Infrabel conseille aux voyageurs de consulter le planificateur d’itinéraire en ligne de la SNCB.

