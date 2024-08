Un ouvrier sauvé d’un puits étroit de 5 mètres de profondeur à Anderlecht

Dans des circonstances encore à détermimner, un ouvrier s’est retrouvé dans un puits étroit d’une profondeur de 5 mètres ce vendredi à Anderlecht. Vers 15h15, les pompiers de Bruxelles et les secours médicaux 112 sont intervenus sur le chantier d’un bâtiment en rénovation à Anderlecht, rue Chomé-Wyns. L’équipe spécialisée en sauvetage en hauteur et en profondeur, RISC-team (Rescue In Safe Conditions) a réussi à sortir le blessé, précise le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Un point d’ancrage pour les cordes a été fixé à une auto-échelle et l’équipier le plus svelte a été descendu pour mettre un baudrier à l’accidenté et ainsi le hisser hors du gouffre. Arrivé à la surface, il a été pris en charge par l’équipe médicale du SMUR St-Jean.

Pendant toute l’opération la victime était consciente. Le pronostic vital n’est pas engagé mais plusieurs fractures sont à craindre.

BX1 – Images Pompiers de Bruxelles