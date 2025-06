Un nouveau projet résidentiel sur l’ancien site administratif d’Action Damien à Jatte

Les anciens bureaux d’Action Damien à Jette reçoivent une nouvelle destination. La commune a donné son feu vert à un projet résidentiel avec un jardin intérieur de 2 322 m² situé rue Longtin.

« Au total, 55 familles y trouveront un nouveau foyer », déclarent les promoteurs immobiliers Groep Huyzentruyt et Steenoven. Un projet qui, selon eux, répond à la demande croissante de logements à Jette. Sans retard dans les travaux, les premiers habitants emménageront en 2028 dans ces nouveaux logements.

Action Damien a déménagé en 2019 dans un nouveau siège social. Son ancien site, à l’angle de la rue Longtin et de la chaussée de Jette, va désormais être réaménagé. Les permis ont été obtenus par les promoteurs pour y développer un ensemble de 55 appartements et deux espaces de bureaux.

Les travaux de démolition sont désormais terminés, et la construction du futur projet pourra commencer d’ici à la fin de cette année. Concrètement, deux bâtiments flambant neufs devraient voir le jour sur le site : les résidences « Honoré » et « Élisabeth ». Elles seront chacune reliées à d’autres bâtiments de la rue Longtin et de la chaussée de Jette. Plus précisément, elles offriront un total de 12 studios, 11 appartements d’une chambre, 24 appartements de deux chambres et 8 appartements de trois chambres.

Un projet pour répondre à la croissance démographique de la commune de Jette : la population de la commune a augmenté de plus de 3 000 habitants en 10 ans, portant sa population totale à plus de 54 000 habitants. La vente des appartements et des espaces de bureaux a officiellement débuté cette semaine. Sept appartements ont déjà été vendus en prévente.