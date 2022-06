Un nouveau parc temporaire ouvre le temps de l’été à Schaerbeek

Une zone verte d’un hectare a ouvert ce mercredi 15 juin au public. Son accès se fait par la rue Henri Evenepoel, du mercredi au dimanche de 14h30 et 21h. Le parc se veut temporaire, il fermera le 21 août.

Pour une promenade, un pique-nique, du sport ou jouer avec les enfants, le parc, qui se trouve sur une partie du site de mediapark.brussels, offre un nouvel espace de verdure aux Bruxellois.es pendant trois mois cet été.

Cinq animateurs, engagés par l’Union des Locataires de Schaerbeek, feront vivre ce lieu pendant les heures d’ouverture, de 14h30 et 21h, du mercredi au dimanche. Une présence quotidienne sera assurée sur place via des “agents de convivialité” du Foyer schaerbeekois, assure la Société d’Aménagement Urbain (SAU) qui pilote le site. La VRT, qui met le terrain à disposition, assurera de son côté le gardiennage nocturne et le maintien de la propreté.

Des activités seront également proposées par la commune de Schaerbeek.

Le parc avait déjà ouvert l’été dernier mais l’information de son ouverture avait été limitée auprès des seuls habitants des rues Henri Evenepoel et Jules Lebrun. “Comme tout s’est bien passé, nous réitérons l’expérience cette année, avec une publicité plus large”, explique Gilles Delforge, le directeur de la SAU.

Avant les transformations dans le quartier

La Région, la commune, l’Union des Locataires de Schaerbeek et le Foyer schaerbeekois cofinancent le projet.

“Ce parc temporaire donne une sorte d’avant-goût des futurs espaces verts qui seront accessibles à terme pour les riverains sur d’autres parties du site mediapark.brussels”, déclare le Ministre-Président régional Rudi Vervoort (PS). “À la place du terrain actuellement clôturé des télévisions publiques RTBF et VRT, la Région a en effet chargé la SAU de créer un quartier ouvert sur la ville. Ses diverses fonctions (nouveaux bâtiments de la RTBF et de la VRT, logements, entreprises, commerces, écoles, crèches…) s’installeront autour d’environ 9,5 hectares d’espaces publics ouverts et arborés.”

Les travaux de nouveaux axes de circulation réservés aux mobilités douces et aux transports publics devraient commencé dès le rentrée en septembre.

A.V. – Photos : SAU