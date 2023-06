Un nouveau golf inauguré à l’hippodrome de Boitsfort

Le nouveau golf de Drohme a été inauguré à l’hippodrome de Boitsfort en présence du Ministre Président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort (PS)

Le projet a été lancé il y a plus de dix ans déjà, et celui-ci se déploie de plus en plus, avec de nouveaux aménagements. L’objectif est de proposer une porte d’entrée vers la Forêt de Soignes, et de permettre à tous les Bruxellois de profiter d’un endroit en libre partage. Ici, il y a déjà un endroit où se restaurer, un atelier de musique et désormais un nouveau parcours de golf de 9 trous homologués.

Le site devrait continuer à se développer dans les années à venir, sans perdre son objectif : préserver les espaces verts et rester une prairie de détente.

■ Reportage de Jim Moskovics, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée