Un million de Belges ont été testés positifs à la covid-19

Selon les chiffres de Sciensano, la Belgique compte un million de personnes qui ont été testées positives à la covid-19. Malgré ce chiffre, les hospitalisations continuent leur diminution ce qui pourrait influencer les décisions du prochain comité de concertation du 11 mai.

Ce million de Belges qui a été en contact avec la covid-19 est sous-estimé. On se souviendra qu’au début de la pandémie, on ne testait pas forcément tous les malades et, au début de la deuxième vague, en octobre, on ne testait plus les cas contacts qui ne présentaient pas de symptômes. Et comme la Belgique n’a pas organisé de tests massifs au sein de la population, il est impossible de savoir combien de personnes ont réellement été en contact avec le virus.

Ce chiffre est symbolique mais il est aussi utile dans la stratégie de déconfinement. On sait aujourd’hui que les cas de réinfection sont rares et que les personnes vaccinées sont immunisées de manière plus durable que celles ayant contracté la maladie. En effet, si vous avez été infecté, on sait pour le moment que votre immunité est très bonne pendant 8 mois surtout si vous êtes jeunes. Pour les personnes de plus de 65 ans, elle se dégrade alors qu’avec le vaccin, le taux d’anticorps est meilleur. De plus, les vaccins protègent des variants ce qui n’est pas certains avec les anticorps fabriqués de manière naturelle.

Alors est-ce que cela nous fait avancer sur le chemin de l’immunité collective? C’est en tout cas une étape pour Jean-Christophe Goffard, médecin chef de la médecine interne à l’hôpital Erasme. “L’immense majorité des gens qui sont vaccinés comme les personnes infectées ne seront plus des transmetteurs de la maladie. Nous avons plein d’éléments indirects qui nous montrent cela. On voit ici une diminution très importante des nouveaux cas.”

Baisse des hospitalisations

Cette diminution des nouveaux cas se traduit également dans les chiffres des hospitalisations. Hier, 28 personnes infectées par la covid-19 ont été admises dans les hôpitaux bruxellois ce qui représente une diminution de 16% sur les 7 derniers jours. 408 personnes sont toujours hospitalisées dont 122 en soins intensifs.

Aux cliniques universitaires Saint-Luc, les chiffres sont assez stables avec 26 patients hospitalisés et 21 en soins intensifs. On préfère rester encore prudent et le nombre de personnes en soins intensifs reste un point d’attention. Au Chirec Delta, on est à peu près dans les mêmes proportions avec une légère diminution des hospitalisations mais pas dans les soins intensifs. A l’UZ, on a admis 3 nouveaux patients hier. La tendance est en légère baisse. A Erasme, Jean-Christophe Goffard note également une diminution. “Nous avons fermé une salle covid et cela s’arrange mais cela reste une ambiance pesante surtout que nous avons certaines personnes qui décèdent parce qu’elles ne peuvent pas avoir le vaccin à cause de problèmes d’immunité. C’est compliqué de voir des patients greffés mais qui meurent bêtement de la covid.”

Des assouplissements pour juin?

Les médecins ne crient pas encore victoire mais ces diminutions qui se confirment dans le temps devraient permettre de prévoir des assouplissements dans les prochaines semaines. Mardi prochain, un nouveau comité de concertation aura lieu et sur la table des discussions, on retrouvera l’ouverture en intérieur des restaurants, l’élargissement de la bulle sociale à l’intérieur ou encore la reprise de la culture avec des perspectives pour l’été. Il faut donc espérer que nous sommes maintenant sur la bonne voie et que l’augmentation du nombre de vaccinés aura un effet démultiplicateur favorable.

■ Interview de Jean-Christophe Goffard, médecin chef du service de médecine interne de l’hôpital Erasme par Vanessa Lhuillier