Un médecin urgentiste condamné à cinq ans de prison pour avoir agressé sexuellement des patientes

La cour d’appel de Bruxelles a condamné, vendredi, un médecin urgentiste bruxellois à cinq ans de prison pour avoir agressé sexuellement trois patientes. Elle a, en outre, ordonné que l’homme soit immédiatement placé sous mandat d’arrêt. Le tribunal correctionnel l’avait déjà condamné à trois ans d’emprisonnement en juin 2022.

L’enquête a débuté en septembre 2017. Une jeune femme qui avait été droguée à son insu et avait fait un malaise lors d’une soirée s’était présentée aux urgences avec sa sœur. Le médecin urgentiste avait demandé à cette dernière de quitter la pièce avant d’examiner la victime, sans gants chirurgicaux. Selon elle, le médecin lui a “sensuellement” touché les seins et les parties intimes, avant de la pénétrer avec ses doigts. Il a également embrassé sa poitrine, avant de descendre à nouveau avec ses mains et sa bouche.

La jeune femme avait immédiatement prévenu sa sœur, qui était assise un peu plus loin. La police avait arrêté le médecin le soir même et l’enquête avait révélé que l’homme n’en était pas à son coup d’essai. Il avait déjà agressé sexuellement une autre patiente deux semaines plus tôt. Le médecin avait été libéré, mais sous conditions. Il était, ensuite, parti s’installer à Arlon où il avait commencé à travailler dans un nouvel hôpital. Il y avait aussitôt agressé une troisième femme.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait déjà condamné l’homme à trois ans de prison en juin 2022 pour les actes perpétrés dans la capitale, mais l’avait acquitté pour les actes commis à Arlon. La cour d’appel de Bruxelles, elle, a estimé que les faits commis dans la province de Luxembourg sont également prouvés. Elle a, donc, infligé à l’homme une peine de cinq ans de prison, dont un an avec sursis.

Belga