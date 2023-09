“Un massacre institutionnel” : Maingain peste contre la réforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Cette réforme institutionnelle a pour but de, normalement, simplifier les institutions au sud du pays.

Olivier Maingain n’a pas fait de mystère sur la réforme institutionnelle : elle ne lui plaît pas. Très remonté face à Fabrice Grosfilley dans l’émission Bonjour Bruxelles sur BX1 ce vendredi matin, il a pesté contre cette future nouvelle version de la Fédération Wallonie-Bruxelles. “Je ne suis pas contre une réforme, mais pas comme on nous la présente”, commence-t-il. “Elle me semble être une fuite en avant. Les secteurs qui vont être régionalisés sont presque tous contre. Cela va tout complexifier pour eux et cela ne fera pas d’économie.”

La petite enfance et l’aide à la jeunesse est notamment concernée par ce transfert. “C’est une très mauvaise idée ! On va dédoubler des administrations. Cela permettra peut-être à certains de faire des belles carrières et devenir des directeurs généraux de machin-bidule. Mais ce n’est pas cela que l’on attend.”

L’homme politique estime que la “dramatique sixième réforme de l’état” est la cause principale des soucis actuels. “On en voit tous les effets néfastes aujourd’hui. Ne faites pas confiance en ceux qui vont, à nouveau, faire un massacre institutionnel. C’est le mot et je suis très lucide.”

Olivier Maingain a ensuite donné les grandes lignes des projets de son parti DéFi. “Nous souhaitons effectivement réduire le nombre de ministres comme le nombre de parlementaires. Ne retirons pas de compétences à la Fédération. Nous devons aussi rationaliser les organismes d’intérêt public, réduire le nombre d’intercommunales en Wallonie… Il y a beaucoup de changements sur lesquels on peut travailler.”

Très en colère, cette interview d’Olivier Maingain démontre surtout que DéFi va s’opposer à cette réforme. “Oui je suis très fâché de la bêtise des Francophones qui continuent de nous enfoncer, réforme après réforme.”