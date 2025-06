Un jeune sur cinq présente un niveau d’éducation supérieur à celui exigé par son emploi

Plus de 20% des jeunes âgés de 15 à 34 ans ont un niveau d’éducation supérieur à celui exigé lors de leur première expérience professionnelle, ressort-il de chiffres publiés jeudi par l’office belge de statistique Stabel.

Pour sept jeunes sur dix, les exigences de l’emploi sont en adéquation avec leur niveau d’éducation. Cela signifie, par exemple, qu’une personne qui a obtenu un diplôme de bachelier travaille également à ce niveau. Pour deux personnes sur dix, le niveau d’éducation est supérieur à celui requis pour l’emploi. Près d’une personne sur dix présente par ailleurs un niveau d’éducation inférieur à celui requis.

Parmi les personnes avec un niveau d’éducation élevé, près de 80% déclarent que leur niveau d’éducation correspond à ce qui est requis pour leur emploi. Près de 17% d’entre elles se disent cependant surqualifiées. Chez les personnes ayant un niveau d’éducation faible ou moyen, ce pourcentage de surqualification se fixe respectivement à 20,9 et 24,5%. De manière générale, il y a donc moins d’adéquation entre le niveau d’éducation requis pour un emploi et celui atteint par les personnes ayant un niveau d’éducation plus faible.

La concordance est également plus grande parmi les personnes occupées que parmi les personnes inactives et les chômeurs. En outre, plus la durée de l’emploi est longue, moins il y a d’inadéquation. Seulement 66% des personnes employées depuis moins d’un an exercent une fonction en adéquation avec leur niveau d’étude, alors que ce chiffre monte à 79,6% pour les personnes qui travaillent pour un même employeur depuis plus de cinq ans. Par ailleurs, les femmes sont plus souvent surqualifiées que les hommes.

Concernant l’adéquation entre diplôme et emploi, six personnes sur dix déclarent un haut degré d’adéquation. Seize pourcents présentent un certain degré d’adéquation, près de 10% n’ont pratiquement aucune adéquation et 11,2% n’ont aucune adéquation.

