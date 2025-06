Un jeune homme nécessitant des soins médicaux porté disparu à Uccle

Un avis de recherche pour un homme de 26 ans porté disparu à Uccle et nécessitant des soins médicaux a été émis par la police dans la nuit de samedi à dimanche, à la requête du parquet de Bruxelles.

Donova Tchuente Noumbissié, originaire du Cameroun, a quitté une clinique uccloise le 26 juin dernier et ne s’est plus manifesté depuis, indique l’avis de recherche. L’homme mesure 1m70 et est de corpulence mince et sportif. Il a les yeux foncés et les cheveux coiffés en dreadlocks.

Les personnes qui l’ont vu ou savent où il se trouve sont appelées à prendre contact avec les enquêteurs par mail via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800/30.300.

Belga