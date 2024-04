Un jeu vidéo pour sensibiliser les jeunes aux violences gynécologiques

ViGylence est un jeu gratuit à destination des jeunes pour les sensibiliser aux violences gynécologiques et obstétricales. Marine Vankeer est une des créatrices de ce jeu à destination des jeunes patientes.

C’est en 2017 que les violences gynécologiques et obstétricales ont commencé à être mises en lumière. Elles peuvent avoir lieu pendant les consultations, le suivi de grossesse ou en postpartum. Elles sont physiques, mais aussi morales avec des moqueries sur l’orientation sexuelle par exemple. Alors pour aider les jeunes, l’ASBL Arts&Publics a créé un jeu vidéo. Une manière de les accompagner lors de leurs premières consultations.

“A travers un jeu vidéo, on peut parler aux jeunes en leur proposant une expérience et avoir un récit plus immersif, explique Marine Vankeer, co-créatrice du jeu. Il est divisé en trois niveaux pour comprendre la première consultation. D’abord, on peut chercher un spécialiste, car cela reste tabou pour certains. On associe des témoignages avec les différents types de spécialistes et on explique quelles sont les bonnes pratiques en consultation. Au 2e niveau, on parle du stress et on suit le perso principal, Charlie, pour trouver des objets qui lui font du bien. Et enfin, le 3e niveau est la consultation. On est face au médecin avec différents types de réponses. La joueuse doit être actrice de sa consultation. C’est une manière de rappel les droits.”

Le jeu vidéo est disponible sur le site d’Arts&Publics.

■ Interview de Marine Vankeer d’Arts&Publics par Adeline Bauwin et Thomas Dufrane;