Un incendie samedi matin à Forest causé par une trottinette électrique, aucun blessé

Un incendie s’est déclaré samedi matin dans l’appartement d’un immeuble à Forest, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Aucun blessé n’est à signaler et une trottinette électrique est à l’origine de l’incendie.

“Nous avons été appelés vers 8h15 pour un incendie au 7e étage d’un bâtiment de 7 étages”, a indiqué Walter Derieuw. “Sur place, tout le monde a été évacué. Un périmètre de sécurité, mis en place par la zone de police Bruxelles-Midi, a été dressé”, a-t-il ajouté.

“L’origine de l’incendie est une trottinette électrique qui a pris feu. Nous ne savons pas si la trottinette était en cours de charge”, a précisé le porte-parole. L’appartement où le feu a pris naissance est désormais inhabitable. “Pendant l’incendie, une fuite d’eau s’est déclarée dans le bâtiment. Suite à celle-ci, trois autres appartements, situés à des étages inférieurs, sont temporairement inhabitables”, a détaillé Walter Derieuw.

Le bourgmestre de Forest, Charles Spapens, s’est rendu sur les lieux pour faire le nécessaire afin que les occupants de ces trois appartements soient relogés.

Un détecteur de fumée était présent dans l’appartement sinistré, ont signalé les pompiers. Ces derniers rappellent toutefois qu’il convient de respecter certaines règles lors de la recharge de batteries d’appareils électriques: utiliser du matériel de qualité, employer les chargeurs d’origine, surveiller la charge et éviter de laisser les batteries se recharger durant la nuit ou à proximité d’objets inflammables.

Ils ajoutent que les appareils tels que trottinettes ou vélos électriques ne doivent pas obstruer la sortie des habitations.

Belga