Un homme recherché après 7 vols à main armée dans plusieurs communes bruxelloises

Entre le 14 novembre 2022 et le 21 mai 2023, une personne a commis une tentative de cambriolage et 7 vols à main armée dans des entreprises à Ixelles, Uccle, Braine-l’Alleud, Kasteelbrakel, Auderghem et Nivelles.

Selon la police fédérale, l’agresseur se déplace toujours avec une moto, dont une YAMAYA T-Max 530 noire de 2015. Il porte un casque à carreaux blancs avec l’inscription « Xenon » ou un casque entièrement noir ou un casque noir avec une bande réfléchissante.

L’agresseur a entre 35 et 45 ans et a la peau bronzée. Il mesure 1,70 à 1,80 m et est de constitution robuste. Il a une voix grave.

Si vous avez des informations sur cette affaire, veuillez contacter la police par email (avisderecherche@police.belgium.eu) ou appeler le numéro gratuit 0800/30.300 (depuis l’étranger : 0032 2 554 44 88).

Rédaction