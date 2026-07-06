Un homme menaçant et armé “d’une plume” arrêté à proximité du Cinquantenaire
En début d’après-midi, nos confrères de la DH rapportaient l’arrestation d’un homme dans le Parc du Cinquantenaire. Plusieurs passants ont appelé la police car il leur paraissait armé d’un couteau et aurait crié “Allahu Akbar“.
La police nous confirme bien l’arrestation d’un homme aujourd’hui à proximité du parc. Toutefois, ce n’est pas un couteau mais une plume qui a été retrouvée sur lui. À ce stade, la police confirme des cris menaçants mais pas les propos rapportés par les passants et nos confrères.