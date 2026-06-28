 Aller au contenu principal
BX1

Un homme blessé à l’arme blanche place de la Bourse à Bruxelles

Un homme a été blessé à l’arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche sur la place de la Bourse, au centre de Bruxelles, a confirmé dimanche la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles à Belga.

Les services de police ont été requis vers 3 h 40 pour une personne blessée. À leur arrivée sur place, ils ont découvert une victime présentant une plaie « vraisemblablement causée par un objet tranchant », selon la porte-parole de la zone, la commissaire Linda Camarero-Verde.

Les policiers ont prodigué les premiers soins dans l’attente de l’arrivée des secours. Un périmètre de sécurité a ensuite été mis en place afin de faciliter l’intervention des équipes médicales et de permettre les constatations.

Les auteurs présumés avaient déjà pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. La victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont désormais plus en danger, a précisé la police.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a requis des devoirs d’enquête complémentaires. Un laboratoire de police scientifique ainsi qu’un médecin légiste ont notamment été désignés.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales