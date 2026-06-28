Un homme blessé à l’arme blanche place de la Bourse à Bruxelles

Un homme a été blessé à l’arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche sur la place de la Bourse, au centre de Bruxelles, a confirmé dimanche la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles à Belga.

Les services de police ont été requis vers 3 h 40 pour une personne blessée. À leur arrivée sur place, ils ont découvert une victime présentant une plaie « vraisemblablement causée par un objet tranchant », selon la porte-parole de la zone, la commissaire Linda Camarero-Verde.

Les policiers ont prodigué les premiers soins dans l’attente de l’arrivée des secours. Un périmètre de sécurité a ensuite été mis en place afin de faciliter l’intervention des équipes médicales et de permettre les constatations.

Les auteurs présumés avaient déjà pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. La victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont désormais plus en danger, a précisé la police.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a requis des devoirs d’enquête complémentaires. Un laboratoire de police scientifique ainsi qu’un médecin légiste ont notamment été désignés.

Belga