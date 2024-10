Un homme arrêté après avoir tenté d’agresser des policiers deux fois en une semaine

Un homme a tenté à deux reprises d’agresser des policiers à Bruxelles au cours de ces derniers jours, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt.

Le premier incident a eu lieu le 15 octobre près de la rue Royale et la rue des Colonies à Bruxelles. Un homme a lancé un objet sur la voiture d’une patrouille de la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Un second véhicule de patrouille est arrivé en renfort et a été lui aussi la cible de projectiles. “Les policiers sont parvenus à interpeller le suspect”, a expliqué la porte-parole du parquet de Bruxelles, Yasmina Vanoverschelde. “Celui-ci a ensuite été mis à la disposition du parquet, qui a décidé de lui adresser une citation à comparaître en procédure accélérée, après audition”.

Malgré cette première interpellation et le risque d’être sanctionné prochainement devant le tribunal, l’individu s’en est encore pris à un policier lundi matin. Il s’est approché d’un inspecteur de la police fédérale travaillant pour la direction de la sécurisation au palais de justice de Bruxelles et a tenté de s’emparer de son arme de service. “Le suspect aurait également porté des coups à la victime. L’inspecteur a demandé de l’aide à ses collègues, qui ont pu maîtriser le suspect. Ce dernier a ensuite été privé de liberté et mis à la disposition du parquet”, a relaté Yasmina Vanoverschelde.

Le parquet a dès lors décidé d’annuler la citation à comparaître en procédure accélérée et de déférer directement le suspect devant une juge d’instruction. Celle-ci l’a placé sous mandat d’arrêt et l’a inculpé de tentative de vol à l’aide de violence ou menaces, de rébellion armée, de port d’arme circonstancielle et de destruction de véhicules à moteur.

Avec Belga