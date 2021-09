Un budget de 30 à 60 millions d’euros: la gestion financière du chantier de la Bourse fait grincer des dents

L’opposition dénonce le gouffre financier entre les coûts actuels et ceux annoncés au départ.

“Le naufrage du Titanic“, voilà comment l’opposition MR qualifie la gestion financière du chantier de rénovation de la Bourse. Une fois terminée en 2023, le lieux offriront un musée de la bière une terrasse panoramique et une nouvelle galerie ouverte au public. Mais à quel prix ?

Les coûts du chantier ont explosé et n’ont plus rien à voir avec ceux annoncés en 2018. “Au départ, on parlait d’un projet d’ampleur de 30 millions d’euros plus le bâtiment, on nous a présenté il y a un an un projet à 43 millions d’euros plus le bâtiment à 5 millions d’euros. Et aujourd’hui nous sommes à un projet de près de 60 millions d’euros, bâtiment compris. On ne comprend pas comment, en trois ans à peine, nous sommes passés de 30 à 60 millions d’euros“, s’insurge Geoffrey Coomans De Brachène (MR), conseiller communal à la Ville de Bruxelles. Un gouffre financier également dénoncé par le PTB.

Le responsable du projet se justifie

Charles Leclef, le président du conseil d’administration de la régie communale qui gère le projet, justifie cette augmentation par l’importance et la complexité du chantier. Il estime que dans ces conditions, le coût actuel reste raisonnable.

Pour l’opposition en revanche, rien ne justifie un tel dépassement. D’autant que le surcoût est entièrement supporté par les finances publiques.

