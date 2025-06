Un budget de 12 millions d’euros alloué au recrutement de 113 nouveaux magistrats

Ce plan de recrutement représente un budget total de 12 millions d’euros.

Le SPF Justice publiera vendredi 113 postes vacants de magistrats au Moniteur belge, a annoncé jeudi le ministère dans un communiqué. Quelque 60 offres concernent les cours et tribunaux, et 53 les parquets. Les candidats disposent désormais de 20 jours pour postuler. Seuls les juristes ayant réussi l’examen de magistrature ou ayant accompli avec succès le stage judiciaire de deux ans peuvent prétendre aux fonctions vacantes. C’est la première fois au cours de cette législature fédérale que des postes de magistrats sont publiés au Moniteur belge, alors que les acteurs du secteur réclament depuis longtemps des mesures concrètes pour pallier la pénurie de personnel. “Nous lançons donc un appel aux juristes qui rêvent de faire carrière comme juge ou procureur au sein du parquet”, a déclaré Annelies Verlinden (CD&V), ministre de la Justice. La ministre a également affirmé avoir mené plusieurs concertations avec la magistrature.

Des task forces thématiques ont été mises en place autour de différentes problématiques, telles que les infrastructures, la sécurité, les ressources humaines et matérielles, ainsi que l’attractivité de la profession. Les résultats de ces groupes de travail devraient déboucher sur un plan d’action élaboré “par et pour les professionnels de terrain”. “L’État de droit n’est pas seulement un principe juridique. C’est un choix de société que nous devons faire chaque jour et pour lequel nous devons nous battre au quotidien. Dans cette démarche, je me tiens aux côtés de nos magistrats”, a conclu la ministre.

