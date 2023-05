Un appel à candidature lancé pour repenser le quartier européen

Dans les prochaines années, pas moins de 21 bâtiments existants seront transférés en une seule fois, via l’État belge, à un nouveau fonds immobilier.

Le bouwmeester, le maître architecte de la Région bruxelloise, lance un appel à candidature dans le cadre du projet de réaménagement du quartier européen. “La monofonctionnalité des bureaux y est très présente, mais le post-Covid apportera, assurément, un shift dans les prochaines années“, explique l’appel à candidature sur le site du bouwmeester. Ces dernières années, la Commission européenne cherche en effet à rationaliser ses espaces de bureaux. C’est le cas dans le quartier européen, mais également sur d’autres sites bruxellois, comme à Auderghem.

Dans les prochaines années, pas moins de 21 bâtiments existants seront transférés en une seule fois, via l’État belge, à un nouveau fonds immobilier, Cityforward. Ces bâtiments seront remis sur le marché pour être rénovés, redéveloppés et reprogrammés, explique le bouwmesster. Plus de 300.000 m² sont concernés. A l’avenir, le but est de changer l’affectatoin d’au moins 30% de ces espaces. Des logements et des équipements y verront le jour.

La Région bruxelloise cherche donc une équipe de conception “dotée de solides compétences en matière d’urbanisme, d’études de faisabilité et de concertation“. Elle aura pour mission d’élaborer “un cadre pour orienter le développement immobilier par la suite, et ceci pour les 21 bâtiments, qui seront divisés en 12 groupes environ.”

Rédaction, image Belga