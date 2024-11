Un agent de la fonction publique bruxelloise sur deux ne vit pas dans la capitale

Le rapport annuel de talent.brussels sur la fonction publique bruxelloise met en lumière les défis auxquels la Région fait face, notamment en matière d’inclusion et de gestion des ressources humaines.

En 2023, l’effectif de la fonction publique bruxelloise a augmenté de 1.9% atteignant 11 232 agents, avec une répartition de genre relativement équilibrée. Toutefois, des disparités persistent : les femmes occupent majoritairement les postes de niveau supérieur (A et B), tandis que les hommes sont plus présents dans les niveaux inférieurs (C et D). Certains secteurs, comme Bruxelles-Propreté et le Siamu, restent dominés par des hommes. Le rapport donne également le profil type du fonctionnaire bruxellois dont l’âge moyen est de 42 ans, mais avec des différences significatives entre les organismes, allant de 37 ans chez parking.brussels à 45 ans chez Citydev.

Celui-ci souligne également l’ajout d’une nouvelle variable concernant les personnes en situation de handicap, mais déplore qu’aucun organisme n’atteigne le seuil des 2% d’employés concernés.

Face à des difficultés financières, la Région bruxelloise explore des pistes d’économies, et la fonction publique doit contribuer à cet effort. Un comité de pilotage, dirigé par David Leisterh (MR), est chargé de trouver des solutions pour optimiser les coûts tout en maintenant la qualité des services publics.

■ Explications d’Emilie Vanhemelen dans le 8h