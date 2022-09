ULB : de nombreuses activités pour le centenaire du campus du Solbosch

Expositions, concerts et visites guidées: l’Université libre de Bruxelles fête cette année le centième anniversaire de son installation sur le campus du Solbosch.

Campus universitaire urbain situé à cheval sur les territoires des communes de Bruxelles-ville et d’Ixelles, le Solbosch est devenu avec le temps l’un des centres cardinaux de la Région bruxelloise en termes d’enseignement, d’emploi et de vie sociale et culturelle.

Comment est-il né ? “Ce sont d’abord les industriels qui se disent ‘On a besoin de cerveaux capables d’utiliser les machines’. À l’époque, l’économie belge est ras des pâquerettes, la guerre est passée par là et il faut tout reconstruire. Ca passe notamment par une guerre à la technologie”, explique Kenneth Bertrams, historien à l’ULB.

Pour développer cette technologie, l’ULB déménage du centre-ville vers Ixelles. Il y a un siècle, c’était alors presque la campagne. “L’idée était de drainer l’élite bruxelloise qui venait se promener au Bois de la Cambre et leur dire ‘il y a des choses qui se passent’ “, continue Kenneth Bertrams. “On a choisi cet endroit parce qu’il y avait de l’espace pour la construction de gros bâtiments qui se voulaient plus ambitieux.”

Quel programme ?

Avec le soutien de la Région et des communes de Bruxelles et d’Ixelles, de nombreuses activités seront proposées à tout un chacun dans les semaines et mois qui viennent pour marquer ce jubilé. Ainsi, dès ce 12 septembre et jusqu’au 12 décembre prochain, une exposition et un festival retraceront 100 années d’expressions culturelles qui ont égayé le campus, allant des célèbres concerts organisés à l’auditoire Janson dans les années ’70 aux nombreuses expositions montées au Solbosch.

Une série de visites guidées gratuites seront également organisées pour découvrir le patrimoine architectural et naturel de l’université. L’occasion de jeter un oeil sur des lieux traditionnellement fermés au grand public, comme la coupole astronomique ou la ‘salle des foudres’ qui sert de laboratoire sur la haute tension. Le 1er octobre, l’ULB organisera par ailleurs son premier Alumni Day qui permettra à ses anciens étudiants de revivre le temps d’une journée leurs années d’unif en revenant sur le campus du Solbosch dans une ambiance festive (cantus étudiants, concert de jazz,…).

Enfin, après six ans d’absence, le festival musical Nocturne de l’ULB reprendra ses quartiers le 23 septembre prochain autour de deux scènes où défileront des artistes connus comme émergents.

■ Un reportage de Michel Geyer, Karim Fahim, Frédéric De Henau & Timothée Sempels