Uccle veut séduire les commerçants du centre-ville

Au mois d’avril dernier, en collaboration avec l’ASBL Promotion du Commerce et de l’Économie uccloise, la commune d’Uccle lançait une campagne visant à attirer de nouveaux commerçants. La commune souhaite augmenter le nombre de commerces sur son territoire, en visant notamment ceux du centre-ville.

À partir du 1er juin, une prime d’encouragement d’un montant de 5.000 euros sera versée sous la forme de chèques commerces pour l’ouverture d’un magasin dans une cellule commerciale inoccupée das les quartiers cibles, comme Uccle Centre, Vanderkindere ou du Bourdon.

L’objectif est de dynamiser la commune, que le bourgmestre Boris Dilliès juge intéressante pour les commerçants : “Ce qui est certain, c’est qu’à Uccle, on mène une politique équilibrée en matière de mobilité et on n’oppose pas les modes de transports. Il y a aussi le fait qu’il y a extrêmement peu, voire pas du tout, de taxes sur les commerces. Il y a un terreau très attractif au niveau d’Uccle, il y a une clientèle et elle souhaite, de plus en plus, ne plus se rendre à la Ville de Bruxelles” nous explique-t-il.

►ARTICLE // La commune d’Uccle octroie une prime pour attirer de nouveaux commerçants

L’idée est d’attirer de nouveaux commerçants, mais aussi de séduire ceux qui se lassent du centre-ville.

Vous êtes commerçants, responsables d’un établissement #HoReCa et vous en avez assez des restrictions imposées à vos clients pour accéder à votre établissement ? Bienvenue @communeUccle ! 😉 https://t.co/fsAf51qt9C pic.twitter.com/t3pQDsjdsu — aurelie czekalski (@aurelieczeka) August 16, 2022

Si la commune a réussi à attirer de nouveaux commerçants en provenance du centre-ville ces deux dernières années, la plupart ont ouvert une antenne uccloise tout en gardant leurs commerces du centre.

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Charles Carpreau et Djôp Medou