Uccle lance une campagne contre les incivilités

La Commune d’Uccle poursuit ses actions de sensibilisation auprès des citoyens sur l’importance de préserver la propreté dans l’espace public avec le lancement d’une grande campagne de communication. Baptisée “Et vous, c’est quoi votre excuse ?”, celle-ci aborde quatre problématiques d’incivilités récurrentes : les déjections canines, les mégots de cigarette, les dépôts clandestins et les sacs poubelles éventrés par les animaux. La campagne est visible dans l’espace public jusqu’au 5 janvier 2024.

Si une réelle politique communale existe en matière de propreté, celle-ci est avant tout et surtout une question de civisme qui concerne l’ensemble des citoyens. Malgré tous les efforts consentis par la commune pour maintenir l’espace public propre (opérations coup de poing, inspecteurs de la propreté, gardiens de la paix, outils mis à disposition des citoyens, actions de nettoyage ciblées…), certains continuent à le dégrader et à imposer aux autres les conséquences de leurs comportements inciviques. Pour renforcer la lutte contre la malpropreté liée aux déjections canines, mégots de cigarette, dépôts clandestins et sacs poubelles éventrés par les animaux, la Commune d’Uccle a mis en place la campagne de communication “Et vous, c’est quoi votre excuse ?”. Son fil rouge étant pour chaque problématique abordée une excuse loufoque réellement invoquée par des citoyens dont l’incivilité a fait l’objet d’un constat. Cette campagne, qui reprend également le montant de l’amende en cas d’infraction, peut interpeller, surprendre ou encore faire sourire mais elle invite chaque citoyen à réfléchir avant de poser un acte d’incivilité et à s’informer sur les solutions qui existent. Bref, une campagne de communication à la fois préventive et dissuasive avec un angle d’approche original et facilement compréhensible par tous les publics.

“Nous constatons que les citoyens prennent de plus en plus conscience du lien entre incivilité et malpropreté. Cette stratégie de communication a dès lors été développée pour encourager chacun à adopter un comportement responsable mais aussi pour enrayer ce sentiment d’impunité face aux actes d’incivilité. De plus, nous avons également décidé d’intensifier l’usage des caméras mobiles pour identifier les auteurs de ces infractions avec l’aide des agents de quartier et de doubler les amendes pour les déjections canines (150,00 €), les dépôts clandestins (350,00 €) et le jet de mégot (100,00 €)“, commente Boris Dilliès, Bourgmestre d’Uccle.

“Garder l’espace public propre et convivial est l’affaire de tous même si cela nous demande une discipline permanente. Cette année, près de 1.000 constats administratifs ont déjà été dressés par nos services pour des actes d’incivilité. Cette action de communication vient s’ajouter à toutes les mesures déjà prises pour éviter ces actes lâches et pour rappeler aux citoyens l’importance de respecter leur cadre de vie et l’environnement mais aussi le travail des équipes du Service de la Propreté et du Service Vert“, ajoute Carine Gol-Lescot, Échevine de la Propreté d’Uccle.