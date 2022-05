Uccle : Meer Couture reçoit officiellement son brevet de fournisseur de la Cour

Une belle reconnaissance pour ce commerce.

Ce mardi, Saïd Meer a reçu chez lui un document qui lui a fait particulièrement plaisir : un certificat tamponné du cachet royal le nommant officiellement fournisseur de la Cour de Belgique. Ce commerce ucclois avait déjà été nommé fournisseur royal en novembre 2020, mais compte tenu des circonstances, n’a pas été reçu au Palais comme d’habitude. C’est donc avec une grande fierté que Saïd Meer a accueilli cette distinction.

“C’est un rêve qui se réalise“, confie-t-il. “Tout jeune, alors que je travaillais encore chez un couturier, je me suis dit : un jour, j’ouvrirai à mon compte et je travaillerai pour le Roi et la Reine“. Vingt ans après avoir ouvert sa propre boutique, c’est désormais chose faite. Entré dans l’univers royal dans un premier temps comme retoucheur, il est ensuite passé à la création de robes et de costumes sur mesure pour la Cour.

Plusieurs conditions

Pour devenir un fournisseur de la Cour royale, il faut préalablement soumettre une demande au Palais. Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour avoir une chance de remporter la licence très convoitée. Par exemple, le siège de la société doit être situé en Belgique, la société doit effectuer des livraisons ou assurer des services pour le Palais pendant au moins cinq ans et, en outre, il existe bien entendu des conditions de qualité et de quantité.

Avec une telle référence, la clientèle s’est étoffée et la demande augmente. De quoi déjà faire naître de nouveaux rêves chez Saïd Meer : agrandir la boutique et engager du personnel.

■ Reportage de Sabine Ringheleim, Nicolas Scheenaerts et Loïc Rey