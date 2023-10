Uccle : la brasserie Le Parvis ferme définitivement ses portes

C’est une nouvelle institution qui disparaît à Bruxelles. Les gérants de la Brasserie Le Parvis à Uccle ont annoncé cette semaine sa fermeture définitive. En cause : le Covid-19, les coûts des matières premières et de l’énergie, mais aussi les problèmes de stationnement.

“La société qui gère le restaurant depuis 20 ans connaît des difficultés financières importantes depuis la crise du Covid. Nous avons essayé de survivre à 11 mois de fermeture obligatoire au moment de la crise et malgré le soutien de certains d’entre vous au travers du take-away que nous avons organisé et en dépit d’une aide lacunaire de l’Etat, nous peinons à retrouver une indispensable rentabilité“, témoignent les gérants sur leurs réseaux sociaux, qui pointent également des changements d’habitudes de consommation et de fréquentation depuis cette période. “Nous déplorons également la politique uccloise en matière de réduction des stationnements auto et de tarification prohibitive du parking, qui dissuade les clients de faire et/ou de prolonger leur shopping à Uccle.”

“La crise de l’énergie (consécutive à la guerre en Ukraine), l’indexation des salaires, l’augmentation pour tous du coût de la vie ont entraîné à la fois des charges plus importantes pour le restaurant et moins de revenus, puisque moins de fréquentation. Nous aurions aimé rénover le lieu pour lui donner un nouvel élan mais ni le bailleur, pourtant le plus grand groupe brassicole au monde, ABInBev, ni les institutions bancaires n’ont eu envie de soutenir ce projet“, ajoutent-ils.

En guise de dernier tour d’honneur pour sa clientèle, l’établissement restera encore ouvert jusqu’à ce dimanche, 18h. “Nous espérons que d’autres après nous auront à cœur de faire revivre ce lieu, avec autant d’implication, de renonciation, d’enthousiasme et de joie que nous en avons eu à le maintenir ouvert, contre vents et marée, pendant 20 ans“, concluent les gérants.

La Rédaction – Photo : Facebook/Le Parvis