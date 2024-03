Uccle : des pièges artisanaux pour lutter contre les frelons asiatiques

On l’apperçoit de plus en plus souvent dans les jardins et dans les parcs bruxellois, le frelon asiatique se répand petit à petit dans la capitale, et plus globalement en Europe. Un problème pour la biodiversité, le freon asiatique peut aussi représenter un danger pour l’homme. Sans prédateur naturel, les frelons prolifèrent aisément. Alors, à Uccle, un apiculteur amateur veut endiguer le phénomène grâce à des pièges “faits-maisons”. C’est notre séquence bruxelles ma bulle du jour.

■ Reportage de Maël Arnoldussen