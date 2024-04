Trois nouveaux “pavés de la mémoire” scellés dans les trottoirs de Koekelberg

Trois “pavés de la mémoire” ont été scellés vendredi matin devant le dernier domicile de trois habitants de Koekelberg arrêtés en août 1943 puis déportés à Auschwitz, et ce afin d’honorer leur mémoire, indique un communiqué de la commune bruxelloise.

En 1993, l’artiste berlinois Gunter Demnig a eu l’idée de créer des pavés de 10 cm de côté recouverts d’une plaque en laiton et de les sceller devant les domiciles des personnes déportées. Aujourd’hui, on dénombre plus de 100.000 “pavés de la mémoire” dans toute l’Europe dont plus de 400 à Bruxelles. Les pavés portent le nom d’une victime, la date et le lieu de sa naissance, la date de son arrestation, le lieu de déportation et la mention assassiné ou survivant. Celles honorées ce vendredi à Koekelberg s’appelaient Szyja-Lejb, Estera et Max Danowski.

Elles habitaient au 83 de la rue des Archers. Trois premiers pavés de la mémoire ont été posés sur les trottoirs de la commune en 2016, rue Schmitz, rue Jules Besme et rue Omer Lepreux.

Belga