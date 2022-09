Trois défaites en une semaine pour un RSCA en manque d’inspiration

Anderlecht s’est incliné face à la Gantoise, 0-1, jeudi soir au Lotto Park, pour la 6e journée de Jupiler Pro League. Le but sur pénalty de Cuypers (69e) a suffi aux Buffalos pour empocher les 3 points et dépasser Anderlecht au classement.

Les espaces étaient larges en début de rencontre, et Hong aurait pu ouvrir le score pour la Gantoise si Van Crombrugghe ne s’était pas bien couché sur sa frappe venue de l’axe (3e), et si Kana n’avait pas repoussé sa tentative quelques minutes plus tard (11e). La réponse anderlechtoise est venue d’un corner de Refaelov qui a trouvé Delcroix en première zone, mais la reprise du Belgo-Haïtien est venue s’écraser sur le poteau de Roef (16e). Odjidja à distance (30e) et Murillo de l’entrée de la surface (33e) ont tous les deux vu leur tir lécher le poteau adverse, mais c’est bien Kums qui est passé tout près de marquer en décochant une reprise de volée splendide des 20 mètres, laquelle a rebondi devant la ligne du but après avoir fait trembler le cadre (35e). Depoitre a marqué à la suite du rebond récupéré par Hjulsager, mais le but a été annulé pour hors-jeu.

Deuxième acte, mêmes problèmes

La deuxième période a démarré timidement, jusqu’à ce que Murillo parcoure son flanc droit pour joindre Refaelov près de la surface gantoise. Avec un contrôle orienté, l’Israélien s’est mis en position favorable mais sa pichenette a pris la mauvaise direction (64e). La rencontre a ensuite tourné à l’avantage de la Gantoise, lorsqu’Amuzu a accroché fautivement Hong dans la surface, permettant à Cuypers d’ouvrir la marque en convertissant le pénalty en force (0-1, 69e). Le Sporting n’est pas parvenu à se montrer dangereux dans le dernier quart d’heure, malgré les changements offensifs effectués par Felice Mazzù. Ils ont buté sur un bloc gantois qui n’a pas hésité à tenter des reconversions offensives, sans pour autant passer proche de doubler la marque.

Au classement, la Gantoise dépasse Anderlecht et passe à la 5e place avec 11 points. Les Mauves sont quant à eux 7es, avec deux points de moins que leurs adversaires du jour.

Belga