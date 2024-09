Trois communes bruxelloises s’associent pour renforcer l’offre d’accompagnement aux chercheurs d’emploi

Cet automne, les communes d’Etterbeek, Evere et Woluwe-Saint-Lambert s’associent pour enrichir et diversifier les services proposés, grâce à un accès élargi à une gamme complète d’activités organisées par les trois Maisons de l’Emploi.

Pour rappel, une Maison de l’Emploi est un dispositif qui regroupe tous les opérateurs locaux d’insertion, travaillant de manière intégrée et complémentaire : Actiris, ALE, Mission Locale et CPAS. Ainsi, au programme entre octobre et début décembre, trois parcours de remobilisation offrant une variété d’activités d’outillage, d’information, de découverte ou de rencontres employeurs lors de Job Day et Job Dating. Parmi les activités traditionnelles, on retrouvera l’assistance à la rédaction de lettres de motivation ou encore la préparation aux entretiens d’embauche.

Les chercheurs d’emploi pourront sélectionner à la carte, les séances qui répondent le mieux à leurs besoins d’une commune à l’autre. Côté Etterbeek, le focus sera mis sur les stratégies pour contrer les discriminations à l’embauche ou encore la création d’entreprise, en partenariat avec Innov’Ett, la Maison des Entrepreneurs locale. Quant à Evere, des ateliers d’outillage, de coaching et de renforcement de l’estime de soi seront principalement proposés. Et enfin, Woluwe-Saint-Lambert offrira des activités portant sur l’utilisation d’outils numériques dans la recherche d’emploi.

Rédaction