Trois balades et une soirée pour fêter les 50 ans d’Inter-Environnement Bruxelles

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) souffle ses 50 bougies cette année. L’association marquera le coup le samedi 21 septembre avec l’organisation de trois balades en journée et d’une soirée programmée dans l’ancienne brasserie Atlas à Anderlecht.

Le 6 mai 1974, une trentaine de représentants de comités de quartier de différentes communes bruxelloises, d’associations et de groupements de défense de la nature approuvaient les statuts de l’ASBL. Cinq décennies plus tard, l’organisation garde toute sa raison d’être au vu des développements récents dans le centre de la capitale notamment.

Une des trois balades organisées le 21 septembre prévoit ainsi des haltes à la Bourse de Bruxelles, à la galerie Bortier et au Palais du Midi. Ces trois lieux témoignent de la volonté des autorités locales de “touristifier” toujours davantage la ville. “Le chantier du métro 3 au Palais du Midi justifie-t-il la démolition de commerces de proximité et d’équipements publics?“, s’interroge Chloé Vercruysse, chargée de mission chez IEB. Quant à la Bourse de Bruxelles, elle accueille depuis un an maintenant le centre d’expérience sur la bière belge, contesté depuis plusieurs années par Inter-Environnement et l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU) qui en reprochent le volet “purement commercial”.

A deux pas de la gare Centrale, la Galerie Bortier est sur le point de dévoiler son nouveau visage. Un concept horeca est évoqué, tout en laissant place à des bouquinistes et fleuristes. Une autre balade d’Inter-Environnement, cycliste celle-là, aura pour thème l’agriculture urbaine et se déroulera à Anderlecht dès 11h00. La participation à ces promenades se fait sur inscription, les places étant limitées à 25 par parcours.

Le soir, Inter-Environnement Bruxelles accueillera le public dès 18h00 à l’ancienne brasserie Atlas pour une soirée de concerts.

Belga.