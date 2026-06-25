Tribunal correctionnel de Bruxelles : le dossier Peterbos est remis au 1er septembre

Pris une première fois à l’audience jeudi par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, le dossier du Peterbos a été renvoyé au 1er septembre (à 14h00) pour une seconde audience d’introduction.

L’affaire concerne du trafic de stupéfiants mené en organisation criminelle depuis le quartier du Peterbos, à Anderlecht. Ce report s’explique notamment par le fait que deux inculpés ont interjeté appel de leur ordonnance de renvoi en correctionnelle. Leur situation devrait être clarifiée d’ici le début septembre.

Une dizaine de prévenus (dont certains détenus, soit pour cette cause-ci, soit pour une autre) étaient présents jeudi matin devant les juges correctionnels pour ce premier état des lieux en vue de leur procès.

Le tribunal espère encore ouvrir les débats pour la mi-octobre, a indiqué la présidente de la chambre correctionnelle jeudi.

Belga